天安門今國慶活動演練 人車禁行

北京頭條消息，9月7日至8日在天安門地區及長安街沿線將進行綵排，市公安局已發布《關於國慶70周年慶祝活動第一次全流程演練的交通管制通告》，稱將根據活動安排，多個地域將分不同時段封路，若無持有演練專用證件的車輛和行人，一律禁止通行。

其中天安門地區，包括前天安門金水橋以北，故宮午門以南地區；天安門廣場東、西側路，人民大會堂西、南側路等地域，從今晚6時起封路。而在長安街、景山前街、五四大街、前門東大街等地域，則分別由晚上6時30分、7時、8時、9時30分開始封路，直至演練活動結束，但通告並沒有說明結束的時間。

陝公安啟動「戰時禁酒令」

本報早前報道，今晚7時許，為徒步方隊通過天安門廣場；8時許為裝備車輛方隊預演時間；至9時30分始，為空中梯隊的演練時間。

各地也加強國慶前的安保工作，陝西省公安廳4日頒布「戰時禁酒令」，宣布自（9月）15日起至10月4日全省各級公安機關所有人員，禁止在任何時間、於任何場合以任何理由飲酒，確保「以嚴明紀律打贏新中國成立70周年大慶安保維穩攻堅戰」。