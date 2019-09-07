報復布拉格市長親台 中國再禁捷克樂團巡演

團員：因團名有布拉格 早料被禁

宣布中國之行告吹的是布拉格瓜奈里三重奏（Guarneri Trio Prague）。中央社報道，1986年組建的布拉格瓜奈里三重奏是捷克知名的室內樂團體，身兼布拉格表演藝術學院院長的鋼琴家克蘭斯基（Ivan Klansky）表示，當他聽說中國取消布拉格愛樂的演出時，即有預感接下來的中國行程也可能告吹，「因為我們的團名有布拉格」。克蘭斯基接受捷克電視台訪問時被問到對中國此舉有什麼看法，他半開玩笑說，3位團員都有點年紀了，過去在共黨時代也有類似經驗，幸好現在不用再經歷這樣的事了。

賀瑞普曾到台當交換生

布拉格市長賀瑞普與台淵源頗深，他2005年曾在台長庚醫院當國際交換生，去年就任市長後再次訪台，又數次表達親台、反一中立場，更在市政廳展示西藏旗幟。今年4月底，布拉格愛樂樂團9月在中國的巡迴演出被取消。而在上月，又傳出布拉克弦樂四重奏樂團和布拉格廣播交響樂團在中國的巡演被叫停。