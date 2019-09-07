18國專家學者新疆商反恐 籲加強對話

新華社報道，中宣部副部長蔣建國在致辭時指出，國際社會應堅持共同標準，跨越不同文化傳統、價值觀念、思維方式和政治制度的藩籬，反對反恐、去極端化的雙重標準。新疆維吾爾自治區主席雪克來提‧扎克爾介紹，新疆通過依法設立職業技能教育培訓中心，教育挽救有輕微違法或犯罪行為的人，這一做法完全符合中國憲法和法律精神，符合國際社會反恐、去極端化的原則。聯合國人權諮詢委員會專家阿卜杜拉奇茲‧阿沙迪則說，世界各國和國際組織應加強合作，鼓勵不同信仰、不同文明間的對話，依法禁止恐怖行為。

9月4日至5日，中外專家學者在烏魯木齊市、喀什地區實地參觀考察了新疆重點暴恐案例展、新疆伊斯蘭教經學院、喀什市職業技能教育培訓中心、喀什老城以及艾提尕爾清真寺等。

新疆文化交流團訪德

由5名新疆基層官員和學者組成的中國新疆文化交流團2日至5日訪問德國，與德國相關政府部門座談並介紹新疆發展現狀。介紹中國政府提出「社會穩定、長治久安」的新疆工作總目標，並向德方詳細介紹了新疆開展的職業技能教育培訓工作。德方表示恐怖主義是德中面臨的共同挑戰，反恐每時每刻都不能鬆懈。

（新華社）