加總理批華任意拘留 京：倒打一耙

中國外交部指加「自甘為美火中取栗」

去年12月，加拿大應美國政府司法互助要求逮捕孟晚舟，隨後北京拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人邁克爾（Michael Spavor），指控他們從事間諜活動。《多倫多星報》（Toronto Star）報道，杜魯多就此回應說：「利用任意拘留為工具以達成國際或國內政治目標，不止加拿大，我們所有的盟友都會關切」。杜魯多指出，英國、法國、德國及美國「均強調這在國際社會是無法接受的行為，因為他們都很擔心中國對他們採取相同的施壓策略」。

中國外交部發言人耿爽昨在例行記者會上被問到杜魯多的說法時表示，「有關言論純屬是顛倒黑白、倒打一耙」。他指摘加方為了取悅美國的政治意圖，任意扣押絲毫沒有違反加拿大法律的第三國公民，自甘為美國火中取栗，配合美方炮製了孟晚舟事件。他又稱中方一貫依法辦事，不搞雙重標準，這也是國際社會絕大多數成員奉行的準則。

而在空缺8個月後，加拿大資深商業顧問鮑達民（Dominic Barton）已獲北京同意出任加國駐華大使。與此同時，路透社報道，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）稱，中國近日任命外交部官員叢培武出任駐加大使，已獲加方接受，她形容這是兩國在先前重大糾紛後，雙方關係向前邁進的一步。