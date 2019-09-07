默克爾訪華 盼中美貿戰速落幕 消息：邀習明秋訪德出席歐中峰會

習近平昨罕有地在北京紫金賓館會見默克爾。在昨日新聞聯播報道習默會時，鏡頭閃過該賓館的外貌，但報道中並沒有像以往那樣說明會面地點；電視畫面顯示，會面的房間也顯得相對逼仄。北京消息人士稱，紫金賓館前身為前清時的比利時大使館，據聞默克爾此次訪華下榻於此。紫金賓館屬於國家機關事務管理局，位於台基廠大街與東交民巷相交處的東南角。

罕有在紫金賓館會晤

新華社報道，在會面中，習近平稱中德作為兩個負責任大國，比以往任何時候都需要加強戰略溝通、協調和合作，攜手應對人類面臨的共同挑戰。他又強調要把中德合作的蛋糕做得更大，默克爾這次訪華達成不少經貿合作成果，證明中方擴大開放說到做到。中方正在加快開放金融和服務業，歡迎德方投資。默克爾亦表示，中國是德國最大貿易伙伴，德方願本著多邊主義、自由貿易精神，同中方加強在國際事務中的溝通協調，為歐中關係發展發揮建設性作用。資料顯示，2019年上半年德國與中國商品貿易額將近1,000億歐元。

德國是2020年歐盟輪值主席國，屆時默克爾計劃舉行歐盟-中國峰會，希望歐洲對中國取得一致立場。北京消息人士透露，默克爾此次訪華還有一項重要任務，即代表德國邀請習近平明年9月訪問德國及出席峰會。消息人士稱，「若中國確認習近平出席，將是中歐歷史性的大事」。德新社稱，會晤後，習近平和默克爾一起共進晚餐。

身體近况惹憂 奏德國歌仍安坐

現年65歲的默克爾近來頻頻在公共場合身體發抖，身體狀況引人擔憂。昨日上午，總理李克強在人民大會堂東門外廣場為默克爾舉行歡迎儀式，在檢閱儀仗隊時候，中方特別在帳中安排了兩把椅子。由電視畫面可見，默克爾大多數時間都坐在椅子上，即便是在奏德國國歌的時候，而李克強則在奏中國國歌時起立。隨後兩人舉行會談，默克爾表示中國與美國的貿易問題影響到全世界，希望這些問題能夠很快得到解決，又說德國歡迎所有中國企業來投資，不過補充德國會在特定戰略範疇以及重要基礎建設方面對投資者進行審查。李克強表示，中國希望德國能接受更多中國企業投資，放寬對某些商品的出口規定。兩人還見證了中德簽署多項協議。

訪華前夕，默克爾在4日曾與李克強通了電話，表示希望在當前複雜國際形勢下，雙邊關係能保持良好發展態勢。由於出口疲軟，德國經濟正處於衰退的邊緣。

今訪武漢 參觀汽車配件公司分部

外界認為默克爾此次訪華尋求盡快達成「歐盟-中國全面投資協議」，加強兩國貿易關係。這個貿易協議在2012年提出、2014年開始，各界希望能2019年年底達成。默克爾今日將轉往武漢訪問，參觀汽車零配件供應商之一的德國偉博思通汽車零配件有限公司（Webasto）中國分部，並到當地的華中科技大學發表演說。

明報記者

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