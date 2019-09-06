台防豬肉餡月餅入境 研全面查亞洲客行李

違者罰款 含豬油月餅非違例

亞洲多地相繼遭豬瘟攻陷，台灣在嚴格防堵下暫未見疫情。中央社引述關務署台北關報道，一名旅客昨日從江西南昌搭乘航機抵台，未有作出書面或口頭申報，從免申報櫃枱通關，被關員在託運行李內查獲鮮肉XO醬月餅0.356公斤。關員隨即根據動物傳染病防治條例規定，將該旅客交予農業委員會動植物防疫檢疫局，罰款20萬元新台幣。

近月檢12個案 涉大陸港澳

行政院長蘇貞昌指出，近一個月以來，台灣共查獲12宗來自大陸、香港、澳門、越南和日本等地旅客攜帶含豬肉月餅到台灣的個案，單是本月就有6宗。其中，本月1日在桃園國際機場查獲3名從大陸返台的旅客，以託運方式攜帶含豬肉月餅，其中一人攜帶總量達14公斤。3人分別被罰款20萬元新台幣。

蘇貞昌表示，為加強防範非洲豬瘟疫情，將請相關部門研究由過去抽檢，擴大至針對全亞洲國家地區入境旅客的手提行李作100%檢查。台灣非洲豬瘟中央災害應變中心則強調「所有含（豬）肉的月餅都不能帶回台」，但倘攜帶「含有豬油」的月餅則無違法，因豬油是烘焙常見食材，全程經高溫熬製，安全較無疑慮。

目前桃園國際機場已針對12個「高風險地區」（大陸、香港、澳門、越南、柬埔寨、緬甸、老撾、泰國、韓國、朝鮮、俄羅斯、菲律賓）航班旅客實施手提行李100%X光檢查，其他機場則對所有旅客的手提和託運行李全面檢查。農委會主委陳吉仲表示，「高風險地區」旅客在桃園機場入境旅客中約佔六成，高峰平均每小時2900人，機場X光機每小時能處理4000人次。

農委會防檢局昨決定，今日（6日）凌晨零時起，將馬來西亞、新加坡、印尼及文萊等4國亦納入手提行李100%X光檢查。