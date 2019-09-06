北京聞風：中央修例 問責既談嚴管也要厚愛 ／文：鍾鳴九

「問責風暴」3年 衍生濫用問題

中央從嚴治黨政令下，內地黨員幹部「亂作為」的現象被大幅遏制，但「慢作為」、「不作為」和「假作為」的情况仍然明顯，問責條例遂於2016年應運而生。數據顯示，2018年全國共有1.3萬個單位黨委（黨組）、黨總支、黨支部，237個紀委（紀檢組），6.1萬名黨員領導幹部被問責。但「問責風暴」勁吹3年，濫用等問題也隨之衍生。

2018年8月，安徽省全椒縣農村公路局一名扶貧幹部因洗澡未能接聽巡查組4次撥打電話，遭黨內警告處分，引發廣泛關注。經覆查後該幹部獲撤銷處分。

條例修訂勢在必行。其實，相關信號在年初就已釋放，是今年中共推進全面從嚴治黨的一項主要任務。

問責終身制 增列豁免情况

新條例全文共新增14條、修改12條。在問責原則和尺度上，新條例強調「嚴管和厚愛相結合、激勵和約束並重」，並列出多項不予問責或免於問責的情形，例如在推進改革中因缺乏經驗、先行先試出現的失誤，尚無明確限制的探索試驗中的失誤，為推動發展的無意過失等。

中共黨建學者指出，問責本身並非目的，而是手段，新條例體現了明確的實幹導向。在嚴格標準下豐富問責的具體情形，使問責界線更精準，有助增強黨員幹部的責任感和積極性。改革不斷向縱深發展，新的問責條例將為真正出於公心大膽探索的黨員幹部留下更多探索空間，促進實際工作成效。

新條例規定，對失職失責性質惡劣、後果嚴重的，不論其責任人是否調離轉崗、提拔或者退休等，都應當嚴肅問責。北京專家指出，現時很多工作和幹部職位均有期限，問責終身制有助黨員幹部在改革中樹立正確政績觀，鼓勵長期負責，有效防止和糾正不負責任的中短期效應。

中共十八大以來，高層在黨內法規制定工作上已連續設定兩個「五年規劃」，問責條例等黨內規章以既定步驟推陳出新。觀察人士認為，此舉顯示中共在建政70周年和建黨將百年的歷史節點中的使命感，擁有9000萬黨員的執政黨正加速強化自身法治和規範化建設，提升現代化治理能力。

文：鍾鳴九