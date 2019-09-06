京銀彈誘建交 所羅門國會商棄台

議員提「一中」：是時候結交新朋友

路透社引述一個會議紀錄報道，所羅門國會議員阿戈瓦卡（Peter Agovaka）周三表示，未來40年「我們不能和台灣朋友待在一起」，是時候結交新朋友。他說：「我們的新關係將涉及一中政策，一個只承認北京為合法政府的一中政策。」另一國會議員傅貴（John Fugui）表示，北京願向所羅門提供發展基金。傅貴說，若所羅門中止自1983年起與台灣的邦交，北京的提議將有助立即填補一項資金缺口。傅貴負責一個評估外交關係的專門小組，近日曾接觸中國大陸官員。所羅門財政文件顯示，台灣承諾在2019至2020年間向該國提供850萬美元（約6600萬港元）資金。

《所羅門星報》（Solomon Star）報道，8月率團訪問北京的官員夏奈爾（Peter Shanel）主張，與中國建交將能帶動所羅門經濟發展。不過中央社引述所羅門駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）表示，那是夏奈爾在國會聽證會表達的意見，並非所羅門政府立場。所國政府將在考量專門小組的報告以及外交委員會的建議後作決定。