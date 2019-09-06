空缺8月 加拿大任命駐華大使

前經濟顧問 鮑達民在華經驗豐

《明報》加東網報道，現年56歲的新任駐華大使鮑達民，將在獲得中國政府正式確認後前往北京。鮑達民曾在上海工作及居住，並獲上海市政府頒授「白玉蘭紀念獎」，表彰他為當地社會做出的傑出貢獻。杜魯多表示，鮑達民多年在亞洲的經驗以及全球經濟專業知識，讓他成為這個職務的最佳人選。

鮑達民2004至2009年在上海出任大型管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）亞洲區董事長，擁有大量在華經驗，曾協助制訂杜魯多政府的經濟政策。據路透社引述加拿大政府官員稱，鮑達民最近數月曾與他在中國的人脈談論貿易問題，以及被扣留在中國的加拿大公民。

加拿大廣播公司引述消息報道，由於擔心被北京拒絕，渥太華在新大使提名過程中十分保密，外長方惠蘭8月2日在曼谷向中國外長王毅透露該提名。

自今年1月杜魯多宣布辭退駐華大使麥家廉（John McCallum）以來，該職一直從缺。麥家廉因兩次公開評論孟晚舟案，被認為與加拿大政府的立場不一致而被要求辭職。

同意履新 華再促加國放孟晚舟

外交部發言人耿爽昨日在例行記者會上表示，中方已同意加方新任駐華大使來華履新，期待他為推動中加關係重回正軌發揮積極作用。耿爽稱，中加關係當前遭遇嚴重困難，「責任完全在加方」，並指加方很清楚癥結在哪裏。耿爽說：「我們敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場和關切，立刻釋放孟晚舟女士平安回國。」