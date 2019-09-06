重提「實質進展」 官媒料雙方有新動作

「陶然筆記」指出，中方200多字的新聞稿有3個重點。第一，雙方牽頭人最近兩次通話相隔近一個月，其間局勢經歷一番跌宕起伏，今次確認第13輪磋商，可謂「打打談談，邊打邊談」，這幾乎是過去一年多中美經貿摩擦的常態。

第二，「工作層將於9月中旬開展認真磋商」意味從現在到第13輪磋商期間，中美的溝通次數將提升；「實質性進展」自5月第11輪磋商後再度出現，顯示接下來雙方工作層在涉及彼此核心關切等方面「很可能會有新動作」。

第三，雙方確認將「採取實際行動，為磋商創造良好條件」，「對中方而言，此前已經明確提出『堅決反對貿易戰升級』。如果美方關稅措施一再升級，又談得上什麼『良好條件』呢？對美方而言，對中方採購美農產品這事十分上心。但過去一段時間美方的態度和行動，對中方採購美國農產品帶來不利影響，這對美方磋商也談不上『良好條件』」。

《人民日報》再發文唱好中國底氣

另外，中共機關報《人民日報》刊出署名「鍾聲」的文章〈穩中有進，見中國底氣〉，表示中國經濟有足夠韌性來應對各種不確定性，經貿摩擦阻擋不了中國發展的步伐，逆境中穩中有進的中國經濟，讓世界更清楚地看到中國應對風險挑戰的能力與底氣。