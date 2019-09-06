劉鶴與萊特希澤梅努欽通話敲定 10月華府面談 中方：力爭實質進展

「營造良好條件」 雙方團隊先磋商

新華社報道，國務院副總理劉鶴昨晨應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通。工作團隊將於本月中旬展開認真磋商，為高級別磋商取得實質進展做充分準備，「雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件」。商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等亦有參加通話。美國貿易代表辦公室（USTR）亦確認是次通話，稱雙方「未來數周」將在華府面談。

商務部：不撤WTO對美訴訟

中國商務部發言人高峰昨在例行記者會上表示，中美經貿團隊一直保持有效溝通，在雙方工作團隊充分準備的基礎上，第13輪經貿磋商將力爭取得實質進展。被問到若美方加徵關稅繼續升級、中方會否如期赴美時，高峰稱中方堅決反對貿戰升級。另外，中國日前針對美國對3000億美元中國產品加徵關稅向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，高峰說中方沒考慮撤回訴訟。

白宮官員歡迎會談 態度觀望

上一輪經貿磋商7月底在上海舉行，當時美方表示期待9月與中方再就達成「可執行的貿易協議」磋商，但其後兩國互相提高懲罰關稅。《華爾街日報》引述知情人士稱，白宮官員對中國有意重啟直接談判表示歡迎，但也謹慎指出仍不清楚會否取得突破，又說仍在觀望中方會把什麼帶到談判桌。美國參議院財政委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）周二（3日）表示，除非在匯率操縱、知識產權盜竊等三四項議題有重大進展迹象，否則萊特希澤不想安排與中國高級官員的會面。

康奈爾大學的中國問題專家、經濟學家普拉薩德（Eswar Prasad）說：「即使目標只是達成一項溫和的協議，一路上會有許多障礙，因在對方沒作實質讓步的情况下，任何一方都不太可能撤銷現有制裁。」上海美國商會董事會主席鄭藝稱，商界樂見進一步談判，惟認為兩國不太可能在這輪談判達成貿易協議，「雙方分歧非常大」。

特朗普：暫無意商討華為議題

路透社報道，美國總統特朗普周三（4日）表示，美方不希望與中方討論美國將華為列入黑名單的問題，「這是一個國家安全問題，華為是我們軍方和情報機構的一大擔憂，我們沒有與華為做生意」。特朗普還表示，「如果我對中國什麼都不做，我們的股票市場會比現在高10,000點」。但他同時聲稱：「但總得有人這麽做。對我來說，這比經濟更重要。」

特朗普早前與國家主席習近平達共識，美國將放鬆對華為限制，中國會購買美國農產品。美國今年5月出於國安考慮將華為列入「實體清單」——除非獲發許可證，否則美國零件不能售予華為。

明報記者

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676