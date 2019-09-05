不符要求 山西地下教會孤兒院遭接管 官方否認打壓：大家都是為了孩子好

20年前開辦 累計收養百多孤兒

涉事的兩家教會分別為當地天主教和基督教教徒在20年前開辦，被接管的孤兒院分別是教會位於太原市小店區的「伯達尼之家」和「愛之家」。「伯達尼之家」開辦於1997年，院長楊雲仙在24歲時拾到並收養一名棄嬰，後創辦民間孤兒院。多年來，孤兒院累計收養了百多名孤兒，但隨着收養兒童數量的增加和其年齡的增長，醫療、教育等開支日益沉重；楊雲仙在教眾的幫助下，於2003年搬進了太原市小店區劉家堡鄉西柳林村「伯達尼之家」。

有教會人士投訴稱，上月底山西省太原市民政部門強行接管了「伯達尼之家」和「愛之家」，質疑當局所為與新的《宗教事務條例》有關，旨在打壓民間教會生存空間。本報記者撥打「伯達尼之家」電話，一名不願透露姓名的人士稱，孤兒院數十名殘障兒童已在上月20日被安置在太原市兒童福利院。對方十分謹慎，不肯評論是否遭打壓及孤兒院遭強行接管即掛斷電話。記者隨後多次撥打該電話均無人接聽。

教會人士質疑涉新《宗教例》

記者就此向太原市民政局查詢，該局工作人員表示，接管孤兒院是因為對方未依山西省民政廳督導組的要求整改，亦未通過驗收；「伯達尼之家」和「愛之家」不符合民政部孤兒收養管理要求，經與孤兒院負責人協商，又報請市政府才將兩處孤兒全部交由太原市兒童福利院管理。不過該名工作人員並未詳細講解整改的內容和「不符要求」究竟涉及哪些方面。

孤兒送公辦福利院 「條件更好」

針對打壓的質疑，該工作人員表示，自2014年以來，民政部門便頻繁協助兩個民間孤兒院辦理相關優撫政策，包括設立扶持並享受殘疾孤兒養育金政策，由國家出資為孤兒檢測DNA，發布尋親公告等。2017年又與孤兒院簽訂《委託代養協議書》，並為孤兒辦理戶口及發放養育金。去年還幫助兩名精神疾病孤兒辦理入住精神康寧院和醫保等。

該工作人員說：「太原市福利院的條件遠遠好過民間的孤兒院。我們對『愛之家』和『伯達尼之家』所做的大量工作真心表示感謝，兩家福利院也同意將孩子們送進公辦的福利院。大家的目標都是為了孩子好，怎麼能說是在擠壓民間教會的空間呢？」

明報記者