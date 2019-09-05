特朗普：倘連任與華協議更苛刻

特朗普說，鑑於美國對中國商品加徵關稅對中國經濟造成的傷害，北京承受不起在談判中拖拉；又稱「儘管我相信他們（中國）很想和新政府打交道，以便他們能繼續『掠奪美國』（每年6000億美元），但16個多月時間很長，足以讓中國的就業和企業失血」。他聲言倘自己贏得2020大選，與中國協議將會更苛刻，在這之前中國的供應鏈會崩潰，「企業、工作和錢都會消失」。

中國官媒《人民日報》則發表署名「鐘聲」的文章，在中美經貿摩擦下，中國正以不斷擴大開放的確定性應對來自外部環境的不確定性，為維護自由貿易、建設開放型世界經濟貢獻智慧和方案。

FedEx稱被扣包裹來自老客戶

聯邦快遞（中國）周二被揭涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具，當局正調查事件。美國之音昨引述聯邦快遞回應稱，公司按照標準安檢流程妥善處置有關貨件，又稱該包裹來自一個長期客戶，聯邦快遞通過常規的流程和程序將其移交相關政府部門，這個包裹從未離開始發內地城市，也從未被派送，目前由政府部門管控，強調在所服務的220多個國家和地區均設有多層級安保措施。

（綜合報道）