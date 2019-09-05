多省推產豬「軍令狀」 10省市限購 豬肉價連漲13周 中央出手「救市」

6月至今豬價漲六成

受非洲豬瘟疫情影響，內地豬肉價格近期持續大幅上升。「21世紀經濟報道」引述商務部數據顯示，6月初，豬肉批發價每公斤為21.59元（人民幣，下同）；到8月26日至9月1日，豬肉批發價格為每公斤34.59元，比上次統計增加8.9%，較6月初上升60.2％。這已是豬肉批發價格連續第13周上漲。

中國養豬網的數據顯示，9月3日全國外三元生豬（即由外國種豬交配生下的雜種豬）價格均價為每公斤27.13元，比6個月前翻倍。

增獎勵補貼 為豬農減壓

對此，財政部網站昨公布與農業農村部聯合發出的通知，支持做好穩定生豬生產保障市場供應，提出將落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策，補助經費發放由現行按年度結算調整為每半年結算一次，減輕養殖場（戶）墊資壓力；完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策，擴大貼息範圍，促進生豬生產、保障市場供應。另外，今年中央財政適當增加生豬調出大縣獎勵資金規模，期望各地增加生產能力；臨時提高能繁殖母豬、育肥豬的保險額，將前者保額從1000至1200元增至1500元、後者保額從500至600元增至800元。

早在上月21日，國務院常務會議已部署穩定生豬供應。「21世紀經濟報道」稱，這也是近年來國務院首次明確要求，地方須立即取消超出法律法規的生豬禁養、限養規定。昨日國務院常務會議又提出落實豬肉保供穩價措施。事實上，各地政府為遏抑豬價，已陸續推出政策鼓勵生產，四川、江西、浙江甚至紛紛立下生豬產量「軍令狀」，訂立年產量目標。

據《新京報》統計，廣西南寧、海南海口、江西、廣東、江蘇、四川等近10個省（市）均推出政策，包括限價、補貼、投放儲備凍豬肉等，以控制豬肉價上漲對消費者的影響。

內地豬肉短缺，除了因去年爆發非洲豬瘟，也與2017年環境治理、關閉大量養豬場有關。官媒《經濟日報》昨發文分析，對於生豬產業，不僅要關注一時的價格漲跌，更要關注和解決產業面臨的深層次問題。

養豬業散戶為主 官媒倡現代化

文章稱，非洲豬瘟疫情；部分地區盲目擴大生豬禁養限養區域，導致生豬產能不正常；以及大型養豬場建設成本高，存在批地難、貸款難，影響擴大再生產等三大難題，影響內地養豬業發展。文章認均為，只有加快建立現代化的生豬產業體系，推動養殖體系從「小、弱、散」向規模化轉變，才能達致豬肉高質量供給、減少價格不合理波動。

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