番禺1500萬大劫案終結 最後潛逃者判囚15年

潛逃21年終落網

《羊城晚報》報道，49歲、原籍清遠陽山縣的陳恩年，與50歲同鄉陳恂敏，共犯下兩宗搶劫案。第一宗發生於1991年10月，伙何偉光等人搶劫，劫殺一名司機。

震驚全國的「番禺1500萬大劫案」發生在1995年，當年10月，陳恂敏和陳恩年、同案犯何偉光、何永新、袁長榮、吳兆全、何冬海等人共同策劃持槍搶劫銀行運鈔車，事先多次到番禺市橋踩點，擬定周密的作案計劃及逃跑路線。同年12月，他們搶劫一輛車牌為「粵AR0747」的運鈔車，並開槍打死護送解款車的經濟警察郭×，並致司機許×受傷。共搶得逾1321萬元人民幣現金和逾210萬港元現金、10支防暴槍、2支54式手槍及各種銀行票據、印章。

搶解款車 殺經警傷司機

《新快報》曾報道，案件證人陳×的證言指出，當時他和另外兩人駕駛裝有14個鐵皮錢箱、3個帆布袋的解款車到達儲蓄所後門，儲蓄所員工拉開車門拿錢箱時，突然有4名持槍男子衝過來，兩人用槍指着他並讓他脫下避彈衣，他藉機滾到車後逃跑，邊跑邊喊「搶劫」，之後聽到三四下槍聲，最後劫匪開走解款車。

該案件當年被列為全國十大刑事案之一，案發不到一個月，警方先後拘捕7名匪徒，並繳回1218萬餘元人民幣和近207萬港元及銀行帳單、公章，繳獲3支防暴槍、7支54式手槍及雷管、導火索、手槍、子彈、火雷管、彈夾等物。何偉光等5人被執行死刑，另外2人則被判終身監禁。

不過，陳恂敏後攜帶部分贓款與陳恩年化名潛逃，多年來一直銷聲匿迹，恍似人間蒸發。其間警方「不斷地做嫌犯家屬工作」，2016年12月25日，陳恩年才迫於壓力在雲南投案自首，但對陳恂敏的情况絕口不提。2017年1月5日，警方在雲南省瑞麗市抓獲陳恂敏，當時他不僅改名換姓且容貌也發生極大改變。