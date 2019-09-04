中美角力：劉鶴晤美議員談貿戰 互稱願增理解

新華社引述劉鶴稱，中美關係關乎世界的穩定與繁榮，中方堅決反對貿易戰，認為這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。他希望雙方加深理解、求同存異，在平等和互相尊重的基礎上妥善解決問題。戴恩斯和珀杜則表示，美中關係十分重要，不願看到雙方經貿衝突，願為增進彼此了解、促進雙邊關係發展，繼續發揮積極作用。

禁毒委：中國非美芬太尼主要來源

另外，美國總統特朗普談及貿易戰時曾多次指控，近年美國盛行的鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）主要來源是中國。澎湃新聞報道，國家禁毒委昨日召開發布會引用數據稱，自去年10月至今年3月，美國查獲涉及中國的芬太尼類物質走私案只有17宗，繳獲5.87公斤，分別只佔總數的7.4％、1.1％，與美方宣稱其芬太尼主要來自中國「嚴重不符」。禁毒委又稱，中國自5月1日起對芬太尼整類列管以來，未發現過製作、販賣或走私芬太尼罪案。

發布會上，國家禁毒委副主任、公安部反恐專員劉躍進還通報，國家禁毒辦會同公安部、海關總署、國家郵政局周一（2日）召開視像會議，部署在12個省市展開為期3.5個月的專項行動，打擊芬太尼相關罪案。

（綜合報道）