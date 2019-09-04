首份核安全白皮書出爐 增核廢料處理廠 11在建核電機組 最近離港90公里

六大項包括塑核安全命運共同體

白皮書全文共1.1萬字，六大項包括：樹立理性協調並進的核安全觀，構建核安全政策法規體係，實施科學有效安全監管，保持高水平安全，營造共建共享的核安全氛圍，打造核安全命運共同體等。新華社引述白皮書指出，中國始終把保障核安全作為重要的國家責任，融入核能開發利用全過程，始終以安全為前提發展核事業，按照最嚴格標準實施監督管理，始終積極適應核事業發展的新要求，不斷推動核安全與時俱進、創新發展，保持了良好的安全紀錄，「走出一條中國特色核安全之路」。

在運核電機組數量全球第三

根據白皮書，截至2019年6月，國內有47台核電機組正營運，數量全球排名僅在美國、法國之後；另有11台核電機組正建造，居世界第一。這些核電機組主要集中在沿海地區。在建核電機組包括福建的福清核電站第5、6號機組，漳州核電站第1號機組，廣東惠州的太平嶺核電站第1號機組，陽江核電站第5、6號機組等6台機組，都距離香港不遠，其中太平嶺核電站與香港的直線距離約90公里。

白皮書稱，2000年、2004年、2010年和2016年，國際原子能機構4次評估中國核與輻射安全監管情况，肯定中國核安全監管的良好實踐和經驗做法。對於核電站運行狀况，白皮書指出，核電機組性能指標總體處於良好水平，截至2019年6月，已安全穩定運行累計300餘堆年，未發生過國際核與放射事件分級表（INES）2級及以上的事件或事故，且0級偏差和1級異常事件發生率呈下降趨勢。在近年世界核電運營者協會（WANO）同類機組綜合排名中，80%以上指標優於世界中值水平，70%以上指標達到世界先進值。2018年12台運行機組WANO綜合指數滿分，領先全球。

盼高效能源促進「藍天保衛戰」

記者會上，國家生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華說，發展核能是中國政府既定的方針政策，雖說有國家有去核趨勢，但當今主要核大國，特別是聯合國5個常任理事國，基本上仍堅定發展核能。劉表示，對中國來說，中國以煤炭為主的能源結構，決定了必須發展清潔、高效能源才能進一步保護環境，更好促進「藍天保衛戰」。

針對放射性廢物的處置安全問題，劉華說，中國不論在中低放射性廢物還是在高放射性廢物的處置方面都做了規劃戰略的安排，現在中低放廢物處置廠已建兩座，並且正安全運行。他表示，下一階段，中國還會在發展核電的省份陸續建造5個左右的中低放射性廢物處置廠。

至於高放廢物處置，現正進行地下處置廠試驗室的立項和研究開發。據《經濟觀察報》報道，目前運行的兩座低水平放射性廢物處置廠，分別位於甘肅玉門和廣東大亞灣附近的北龍。

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