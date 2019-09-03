組指揮部鬥快拆遷 爭取大型項目上馬 大灣區儲備土地 廣東拆千村搶地

明報記者

在廣州白雲區的陳田村，從4月開始清拆，目前近半條村已經被夷為平地，據在現場指揮拆遷的一名工頭表示，已經拆遷超過三分一，拆的都是過去村裏集體的和屬於政府的建築物，連在路邊一帶的汽車配件交易市場都拆掉了，村民私人的出租屋還沒人敢拆。不過他表示，「拆是肯定要拆的，沒有人可以抗拒政府的清拆。」

賠償方案不一 四成村民拒搬遷

據陳田村改造規劃，該村將會被重建成高端商務區。雖然政府為陳田村描繪了美好的未來，但村民卻不買帳，據村民陳先生表示，政府去年底已發出拆遷通知，但到目前仍有四成村民不願搬遷，至今沒有簽名，「村民的意見很大，政府賠償方案五花八門，並無統一標準，這讓許多村民擔心利益受損。」他表示，許多賠償方案根本對村民無吸引，「人家一家人有幾棟樓出租，每月可收租4、5萬元，搬了就沒有了。」

廣州對城中村的拆遷，是以拆除違章建築為名進行，並被列為廣州城市管理工作的重點任務。據廣州市城市管理委員會發布的《違法建設治理三年行動計劃(2018-2020)》，在去年拆除3100萬平方米的基礎上，今明兩年，每年還會拆除至少4000萬平方米的違章建築。拆遷最多的白雲區，更是成立由區書記、區長任第一、二把手的違法建設治理工作領導小組，統籌全區拆遷工作。同時還讓各鎮街互比拆遷速度，務求在規定時間內完成拆遷任務。甚至要求做到上午巡查發現、中午全部拆除的拆遷效率。

不過廣州市民表示，廣州的城中村違章建築由來已久，「任何的一棟出租屋都是違章的，因為政府規定私人宅基地建屋只可以建兩層半高，但村民為了讓利益最大化，都會將樓建到6層甚至8層高。」而在這輪的清拆行動中，政府的賠償方案，並不包括違章多建的那一部分，因此引來大部分的出租屋業主不滿。

清違章建築為名 年拆4000萬平方米

據廣州公共資源交易中心的統計，廣州至少有195個城中村將進行重建改造工程。不單是在廣州，位於廣東省的大灣區城市，都在進行規模龐大的清拆工程。據東莞自然資源局發布的《東莞市鄉村建設規劃（2018-2035年）》，共將242條城中村納入拆遷改造範圍。

深圳市規劃和國土資源委員會發布的《深圳市城中村（舊村）總體規劃（2018~2025）》，明確將在特定時間內保留一定比例城中村，但全市241個城中村，至少有三分之二將會拆除重建。

大灣區內的其他城市，如珠海、中山、惠州等地政府，也以鼓勵、放開的態度推進城市更新，以獲取發展的政府儲備土地總數達到近千條村。為籌集徵地和拆遷資金，廣州、東莞、佛山、中山及珠海等5市，集體透過廣東省財政廳，分別在去年和今年緊急發行兩期共達459億元的「粵港澳大灣區土地儲備專項債券」。

據大灣區土地儲備專項債信用評級報告，廣州徵收儲備的土地總面積達到1725萬平方米，相當於港島面積五分一。將主要建設交通樞紐中心、中電科項目、中鐵物流、人工智能產業園等項目。在地產發展商的配合下，廣州未來還要建成廣州金融城、廣州第二CBD、黃埔知識城、新塘TOD樞紐等重要項目。

中山大學港澳珠三角研究中心教授、廣東省特色小鎮發展促進會顧問鄭天祥認為，在目前土地稀缺下，各市都希望增加土地儲備爭取大型項目上馬，在中央力推的大灣區規劃內獲取更大的利益。而在清拆和重建的過程中，亦拉動了城市的GDP，對城市在大灣區的地位有極大的幫助。