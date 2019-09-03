台大校長管中閔 判違公務員兼職規定

匿名為《壹週刊》撰寫社論

綜合台媒報道，管中閔今年1月8日就任台灣大學校長，但7日後即遭台灣監察院指控違法兼職而彈劾，交由公懲會審理。理由是管在2012年2月6日至2015年2月3日任職政務官期間，以匿名方式常態地為《壹週刊》撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元（約16萬港元）兼職報酬，違反公務員禁止兼職規定。

公懲會公開審理此案，全案8月19日辯論終結。管中閔在庭上否認違法兼職，並強調自己不是週刊編制內的人員，既然沒有職位，何來兼職。他是受邀撰稿，沒簽契約，沒有投稿義務，週刊也沒義務一定要登他的文章。管還說，監察院故意隱匿對他有利的證辭來入罪，更調查他20年來的個人所得資料，還泄露給媒體，這種行為就是政治逼害，希望司法還他清白。

稱受邀撰稿 「沒職位何來兼職」

公懲會昨對管案宣判後，管中閔委任律師表示，很遺憾公懲會作出這樣的判決，對人民言論自由的保障是不周到的，對於判決結果沒有辦法接受，將在收到判決書後再作決定。管中閔則在臉書發文，並引用唐代詩人陳子昂《宴胡楚真禁所》詩「人生固有命，天道信無言，青蠅一相點，白璧遂成冤」抒發心情。

根據台灣公務員懲戒法，處分分為撤職、休職、降職或減俸、記過、申誡6種，但因管中閔為政務人員，僅有撤職及申誡兩種結果。