湖北刀漢開學闖小學斬人 8死2傷

發生傷人案的是位於恩施市白楊坪鎮朝陽坡村的村小學內。據中國硒都網消息，昨日是該小學開學的第一日，一名男子在上午8許進入小學校園內，突然揮刀砍向學生，造成8名學生死亡2名受傷。報道稱疑兇于某被恩施警方現場拘捕，案件正在進一步調查。初步查明，疑兇于某系朝陽坡本地人，40歲，未婚。當地黨委政府正全力組織展開救治、心理疏導等工作。

去年刑滿釋放 曾犯故意殺人未遂

官方暫未公布疑兇的作案動機，不過有附近居民稱，疑兇名叫于華，是刑滿獲釋的釋囚，曾因挖掉女友一隻眼睛坐8年監。據湖北監獄系統人士向南方周末表示，刑滿釋放的通知書顯示，疑犯是去年6月5日刑滿釋放的，此前故意殺人未遂，原判9年，其間減刑過一次，實際服刑8年多。前一天的下午該疑兇曾被人發現在學校門口不停徘徊，當時穿著與犯案時一樣的衣褲，有着同樣平常的神態。「看起來不像是會殺人的人。」

恩施小學生在校內被砍引發網民憤怒，有網民表示「開學第一天，這是找準時間了下手的吧」。另有網民表示，「孩子都下得去手，這樣的人就應該牢底坐穿」。