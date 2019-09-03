北京周末閱兵預演 市中心交通管制

研設醫務站裝備維修點

北京市公安局發布的交通管制通告顯示，自9月7日下午4時起，至演練活動結束，長安街及延長線和前門大街及沿線，並故宮周邊多個主要區域，除持有演練活動專用證件和人員的車輛與人員外，禁止其他車輛和行人通行。不過通告未有明確顯示演練將於何時結束。

據北京消息人士向本報透露，本次演練是由參演徒步方隊、裝備方隊和空中方隊聯合綵排演練。依交通管制階段可分初期管制、演練警戒、和結束解除三階段。屆時徒步方隊將基本集中在王府井、正義路附近。裝備方隊則將由北京東部進入預停區域。空中梯隊則將由華北多個機場按預演時間在北京東側集結後，沿長安街向西飛行。

消息人士還稱，按照程序，在前期的交通管制後，大約在7日晚7時許，參演的徒步方隊將通過天安門廣場；約晚上8時許，為裝備車輛方隊預演時間。至當晚9時30分始，為空中梯隊的演練時間。本次預演的作用，除為參閱部隊提供現場定位以熟悉場地外，在沿街還會研究預設醫務站和裝備車輛補充與維修保障點，以保障參閱武器裝備若出現故障，會得到及時搶修或以最快速度拖離和補充車輛進入隊列。

商店刀具下架 娛樂場所需停營業

除交通方面的保障外，北京市亦在本月開始進入國慶安保時段。除對長安街沿途地下通道加固承重外，北京市內商店的刀具等商品均要全部下架。在北京中心城區的地鐵站，安保人員被要求封堵進站口，加緊排班和密度，對進站乘客逐一查驗身分。另外自本月5日起至10月1日，北京三里屯工體各大酒吧夜店、和大部分KTV及夜總會等娛樂場所，均需暫停營業。