所羅門群島準備與北京談建交 或失邦交 台：兩國近期互動正常

路透社引述所羅門群島外交委員會主席凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea）說，「當前政府肯定有改變（外交關係）的想法……政府在這方面投入的金額，相當於說明一切」。報道指出，所羅門群島8名部長及總理8月中曾前往北京訪問，此前還有一個負責評估台灣關係的工作小組前往與大陸建交的太平洋國家訪問。凱尼洛雷亞說，「不難想像最後這支特別小組將提供何種建議」。所羅門方面表示，關於改變與台灣的邦交關係，最快本周公布有關消息。

蔡英文上任後 台失5邦交國

太平洋島國所羅門群島1983年承認台灣，如今該國可能成為大陸一個重要籌碼。蔡英文自2016年上台後，由於拒絕承認兩岸同屬於一個中國的「九二共識」，兩岸關係陷入冰點。在蔡英文2016年就任台灣總統以來，台灣如今已失去5個邦交國，單單是去年就平均每4個月有一個國家與台灣斷交，若所羅門群島與中國建交，台灣的邦交國將只剩下16國。

所羅門一名不願公開身分的國會議員表示，特別小組及訪問中國的部長們都傾向與中國建交，但也不排除會有意外結果。

對於斷交傳聞，台灣外交部昨日表示，台所兩國近期互動正常，所國政府的相關決策也必須與內閣及國會商議。中央社報道，台總統府發言人丁允恭表示，與所羅門群島的互動良好，雙方在各領域的合作也都相當緊密。台外交部對所國的政情發展，也都有完整的掌握。5月初，傳出所羅門斷交危機時，蔡英文曾表示，會盡力維護邦交情誼。

而所羅門群島駐台大使王哲夫（JosephWaleanisia）向中央社表示，所國由國會議員組成跨黨派小組，評估與中國建立外交關係的可能性，這是索國新政府百日計劃的一環。跨黨派小組進行研究，轉向中國是否會為所國帶來更多發展機會。而由部長官員組成的訪團前往北京，主要是了解若所羅門決定與中國建交，所國可從中國獲得的援助等，是屬於技術性方面的考量。

評估與陸建交發展機會與援助

他強調，跨黨派小組將做成評估報告，預計本周送交總理，再交給內閣和國會外交委員會。在做出最後決定之前，內閣、國會議員會進行討論，也會與公民社會進行討論；在這過程中，並不會做成任何決定。

陸：願一中原則上與各國發展關係

中國大陸近年擴增在太平洋勢力，所國4月組成新政府後，台灣與所羅門群島的邦交再度引發關注。中新社報道，對於所羅門群島將同台灣當局斷交，中國外交部發言人耿爽昨日在北京回應稱，眾所周知，世界上只有一個中國。耿爽指出，中國政府願在一個中國原則基礎上，同世界各國發展友好合作關係。

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