針對領頭人村幹部 拒拆遷被「打黑」

內地官方在去年1月發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，稱為進一步鞏固黨的執政基礎，掃黑除惡要與反腐敗、基層「拍蒼蠅」結合起來。

無法律界限 扣押領袖噤聲

而在實際打黑行動中，並沒有一個法律的界限，令到各地政府利用「打黑」名義大作文章。地方政府除了可以以打黑名義打擊涉及拆遷的不法犯罪，同時亦可以利用打黑打壓抗拒清拆的村民。

據廣州知情人士向本報表示，在廣州清拆規模最大的白雲區，當地政府雇用包工頭拆遷，提出「要將掃黑除惡專項工作與查處違法建設相結合」，以打擊對抗清拆行為。

而在此過程中警方將發揮重要作用，在一些對抗清拆嚴重的城中村，村委幹部將會被重點審理是否涉及黑惡勢力等違法行為，同時被調查的，還有帶頭對抗清拆的村民。

「政府通過對村委的管控來實施城中村改造，不同意的村民就如螳臂擋車。」據當地村民表示，「現階段我們的土地準備要全部回收了，我們現在做的只能是積極配合與保持沉默。」