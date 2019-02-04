婁燁電影反映強拆經歷 冼村200釘子戶插紅旗抗爭

明報記者

在經歷10年強拆後，冼村第二期的回遷房日前開放。數座30多層高的大廈迎來大批回遷的村民，不過許多村民並不是十分高興。據一名村民冼先生表示，村民的利益並未被照顧到，房子愈拆愈貴，「以前自家的房子，樓上樓下都是自己的，還有街的舖面，現在樓上樓下都不是了」。他說，當年拆遷的時候每平方米賠不到一萬元（人民幣，下同），和現在周邊房價比差太遠了，「08年同意拆遷的虧死了，和現在的房價相比，相差了幾千萬。」

城鄉變身市中心 樓價高賠償近10倍

相對於10多年前，位於珠江新城的冼村，目前已經成為了廣州市新的中心地帶，早已不是當年城鄉接合部的混亂之地。這裏交通便利，正在興建的地鐵站就在旁邊，周邊的商廈林立，住宅每平方米售價動輒10萬元以上。

圍牆公安嚴守 只准村民進入

冼村有1900多座出租屋，在經歷多年的拆遷後，還剩下約200座成為「釘子戶」，記者日前到該村採訪，發現全村被圍牆嚴密包圍，每方向僅留一到兩個出口，都有多名公安把守，只准本村村民進入，如臨大敵。而村內已快成為廢墟，但每相隔不遠都會有一座或數座出租室屹立廢墟之中，樓頂還全部插上紅旗，據村民表示，這是屋主不願清拆，以示抗爭決心，這些「釘子戶」每家都還有人留守。

村官捲款勾結 政府失信村民

據村民稱，2008年，當時許多村民同意拆遷，但有村官捲走了徵地款逃往海外，這令許多冼村村民不敢再相信政府，這也是拆遷一直不順利的其中一個原因。村民認為，在珠江新城崛起過程中，村幹部、開發商以及部分國家工作人員相互勾結，低價出讓土地從中漁利。村民為此常年上訪。他們要求「要拆冼村，先治村官。」2013年8月，冼村7名班子成員被「一鍋端」全部落馬。

曾在村內居住的租客老卜表示，村內的租客都已被清理一空，所有的商業活動都已停止，只有一些老人在剩餘的出租屋內留守，雖然政府不敢將這些房屋停水停電，但以目前村內的惡劣環境，相信村民很難堅持下去。

始建於宋代的冼村，隨着廣州急速城市化，在上世紀90年代成為城中村，村民開始將村內平房拆除以建設更高層的樓房租給外來的打工仔。2008年，廣州為迎接兩年後的亞運會，改造重建部分城中村，冼村名列其中。由於不滿拆遷方案，2009年8月，大批冼村村民示威抗議，很快帶頭的村民被警方拘留。2010年8月，村委會決定首先清拆原洗村舊農貿市場，但村民要求交代政府給予的賠款數目和去向，結果遭近2000防暴警鎮壓，雙方爆發大規模衝突，致數十名村民受傷，另有10多村民被拘留，事件在當年轟動一時。