「仿效」投案官員多 紀委稱雲南原書記「帶投大哥」

雲南省紀委省監委網站的文章稱秦光榮是「帶投大哥」，認為自秦光榮始「主動投案」成風，「是高壓震懾和政策感召的結果」。自今年5月9日，中央紀委國家監委網站公布「秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案」後，雲南省昆明市、曲靖市、臨滄市、保山市、麗江市、紅河哈尼族自治州及雲南省的各級紀委監委均發布消息，公布主動投案的公職人員被立案調查的消息。

秦光榮投案後省內逾70人自首

文章指出，秦光榮主動投案的通報發布僅過5小時後，中央紀委國家監委網站便刊發評論文章〈主動投案是選擇了唯一正確的出路〉。

文章引用北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水採訪，指出除了高壓態勢形成的持續震懾，政策感召也是重要原因。

中央黨校政法教研部副教授張勇亦認為，從前還在持觀望態度的腐敗官員，在反腐鬥爭的高壓態勢下，亦被施加更強烈和持久的震懾。文章又指出，隨着全面從嚴治黨的發展，未來投案自首者將增加，「這對涉嫌違紀違法的黨員幹部和公職人員而言，是一條改過自新、自我救贖之路」。