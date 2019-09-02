央媒：美大棒攔不住中國發展

對於美方加徵關稅，《人民日報》昨日刊發署名「鐘聲」的評論〈關稅大棒攔不住中國發展〉，指中美經貿合作是以共贏為目標的市場力量所決定，又稱「中國市場的魅力故事，詮釋了時與勢的邏輯和規律，雄辯地說明，中國前進的步伐無可阻擋。美方一些人逆大勢而動的任何企圖，都是違背規律的行徑，絕不可能得逞。」

美媒：美電子公司因貿戰已失800億

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，貿易戰已讓美國的電子公司損失100億美元（約780億港元），9月1日後情况將更糟。美國消費者技術協會（CTA）發言人弗洛雷斯（Bronwyn Flores）說，對美國人而言，到頭來這將提高小電器與其他產品的價格。

路透社報道，美國昨起對1250億美元的中國商品，包括平板電視，鞋類等加徵15%的關稅。美國海關和邊境保護局上周五表示，運輸途中的貨物亦不設關稅寬限期。次階段美國12月15日將對過去未被徵收關稅的華貨加徵15％關稅。另外，美國還將於10月1日對目前被徵收25%關稅的2500億中國商品稅率，加徵至30%。

針對美方措施，中方此前已公布反制措施，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵5%至10%關稅。自12月15日，中國也將對原產於美國的汽車及零部件分別恢復加徵25%、5%關稅。

明報記者

（中美角力）