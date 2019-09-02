中美交惡波及 留學生赴英者增

在9名中國留學生被拒入境前，早在去年，因受到聯邦調查局（FBI）針對中國學者的反間諜行動，最少有30名社會科學研究教授、學術機構負責人以及政府政策研究專家的訪美簽證，

被吊銷或開始行政覆審，其中包括中國社科院美國研究所所長吳白乙、南京大學南海協同創新研究中心主任朱峰等知名學者。美國總統特朗普去年8月曾稱「幾乎所有來自這個國家的留學生都是間諜」，「這個國家」被外界認為是中國。

負笈英國人數去年增30％

近年來，中國政府多次宣稱堅定深化改革擴大開放；改革開放是中國的基本國策，也是推動中國發展的根本動力。留學，是擴大開放的標誌之一。在中美在多個領域出現摩擦後，據英國傳媒報道，大批中國留學生棄美留英，去年據英國官方數據，去年赴英國學習的中國留學生人數按年增加30%，今年秋季中國留學生人數還將創下新高。

英國廣播公司（BBC）稱，今年約7740名中國留學生決定赴英國就讀，比去年增近2000人，較10年前相比人數升近一倍。

目前，中國已是英國海外學生的最主要來源。