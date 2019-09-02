疑電子產品檢不當信息 美拒9中國留學生入境 大學促美卿解釋

海關否認「遣返」 可再申簽證

美國《世界日報》報道，9名中國留學生均就讀於亞利桑那州立大學（ASU），部分人差一學期畢業。ASU在聲明中表示，涉事學生上周從中國返美時在洛杉磯國際機場海關被扣，隨後被遣返中國。海關發聲明表示，學生並非被「遣返」（deported），他們可再向國務院發出簽證申請。

涉事學生的電子產品曾被搜查。ASU表示，該校迄今仍保留9名學生的學籍，稱他們持有所有入境所需文件；該校正盡快與聯邦部門配合，嘗試了解他們被扣押和遣返的原因，但目前未獲明確回應。校方說，涉事學生雖已返回中國，但學校一直與他們保持連絡。CBP拒絕說明何以不准學生入境，只表示拒絕入境是基於通關搜查期間「發現的信息」。

律師：有華生遭扣逾30小時

洛杉磯移民律師華強表示，8月11至21日接連收到中國留學生的報告，稱他們到達洛杉磯國際機場準備入關時被扣留詢問後拒入境。其中一名北京男學生和其他11名從中國來美復學的學生，被扣留在海關30多小時，還被勒令脫衣搜身，最終被取消簽證遣返。有當事人表示，關員詢問他曾否幫人代考、考試作弊、是否在網上上課等，又問曾否接受軍事訓練；他回答無。當事人稱，關員數次說「要回答問題，不講話馬上坐牢」。他說自己最後被要求脫衣接受搜身，脫至只剩內褲。

校方否認學生涉學術造假

有報道指該9名學生因學術造假問題被拒入境。不過據《亞利桑那共和報》報道，校方對該報表示事件不涉學術誠信問題，並指如果涉及學術誠信問題，亦屬學校管理權限，「不應該是海關」。校長克羅（Michael Crow）上周四（8月29日）向國務卿蓬佩奧、國土安全部長麥卡利南（Kevin McAleenan）致信，稱對事件「深表關切」，要求徹查。

亞利桑那州電視台ZAfamily 3TV周日採訪一名同樣就讀ASU的中國學生李波（音譯，Bo Li）。李並非涉事9人之一，他引述自身過境經歷時稱，關員核實其姓名和出生日期就放行。李認為同學的遭遇「可怕」，又說： 「如果我是他們，我會離開美國重新申請簽證。如果我被拒絕入美，我認為要求政府給予具體理由和證據是合理的。」

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