載微重力實驗衛星 「快舟一號甲」升空

快舟今年還將發射8次

新華社和中新社報道，「快舟一號甲」主要為300公斤級低軌小衛星提供發射服務，採用國際通用接口，具有飛行可靠性高、入軌精度高、準備周期短、保障需求少、發射成本低等特點。從運抵發射場到完成發射任務只需7天，整個發射區流程則不到4小時，且以「一車一箭」為基本發射單元，避免傳統火箭對發射塔架的依賴。該火箭曾於前年和去年完成兩次商業發射，預計今年年底前還將執行8次發射任務，進入密集發射期。

微重力技術實驗衛星是中國科學院科學（二期）戰略性先導科技專項的首發星，有效載荷（負荷物）包括超微形變測量系統、超高精度傳感器系統和衛星平台擾動測量系統，將對太空微重力條件下的超高精度控制和測量技術進行在軌試驗驗證，在軌驗證技術主要有自引力控制、超微結構變形控制、超穩姿態控制、平台擾動加速度補償等。這些關鍵技術的突破，將為基於超高精密測量物理的太空科學任務和重大基礎科學前沿研究。

「瀟湘一號07」為6U科學實驗衛星，在軌主要驗證太陽帆關鍵技術，為後續大型太陽帆研發提供技術支持。