械劫案潛逃26年落網 兄變礦主弟成慈善家

《春城晚報》和中新網報道，1993年4月，沈×忠先認識在湖州打工的胡×高，去過幾次雲南後又認識楊氏兄弟，3人合謀在雲南買槍打劫謀財，胡獲悉後主動要求加入。同年7月，他們在湖州搶劫3名浙江紹興諸暨珍珠商人，掠走近2萬元現金及約5公斤珍珠，沈還開槍打傷對方一人腿部。

4人一路逃亡，最後在諸暨賣掉珍珠。沈和胡其後相繼被捕，楊氏兄弟則猶如人間蒸發。楊×星被捕後供訴，當年他們逃回雲南，在家中簡單交代後隨即離開，去過廣東、貴州、廣西等地，一直不敢暴露身分，靠打散工謀生。10年後，兩兄弟回到文山老家，楊×星有一個石礦，便承接填土方、石方等工程，楊×帥則從事生豬養殖，每年還送豬給周邊的殘障人士，成為村中公認的慈善家。

直至上月，文山警方才發現兩名疑犯，並與湖州警方反覆核實確認。上月19日，警方拘捕楊×星，兩日後楊×帥亦投案自首。