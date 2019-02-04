換臉App內地熱爆 私隱惹憂慮 「ZAO」昨刪需授肖像權條款

蘋果App Store排名躍居第二

澎湃新聞網報道，ZAO 3個月前開始測試，至今已進行過3次更新，前日發布正式版。工商數據查詢系統「天眼查」有關ZAO的資料顯示，用戶可以任意將自己的臉換在別人身上，「強大的AI識別功能，精緻準確，為客戶帶來最好的體驗，同時更多強大的濾鏡特效功能應有盡有」。

上傳照片即變電影主角

目前ZAO最火爆的功能就是短片「換臉」，用戶不需要任何專業技術，利用該App提供的諸多知名電影和劇集片段，再上傳自己的照片，就可將自己的臉「移植」到主角身上，仿似自己就是戲中明星。用戶還可把多個自己「主演」的片段剪接到一起，以及分享至微信（WeChat）朋友圈等平台。另外，ZAO亦可製造表情包。

事實上，AI「換臉」在技術上並不新鮮。外國社交論壇Reddit的用戶「deepfakes」2017年底就曾發布自己製作的AI「換臉」短片，將情色電影中的女主角換成荷里活明星；內地視頻網站bilibili今年3月也有類似短片，在1994年版電影《射雕英雄傳》中扮演黃蓉的本港女星朱茵，被換成內地演員楊冪的臉，神態、表情幾乎與原角一致。不過，這些AI「換臉」短片對製作者的技術、設備要求較高，而ZAO則將門檻降到最低，普通手機用戶都可以玩。

這也引起了在私隱保護方面的爭議。ZAO用戶協議顯示，「換臉」意味「您同意或確保肖像權利人同意授予ZAO及其關聯公司全球範圍內完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利，包括但不限於：人臉照片、圖片、視頻資料等肖像資料中所含的您或肖像權利人的肖像權， 以及利用技術對您或肖像權利人的肖像進行形式改動」。昨晚ZAO刪除有關條款，在協議前增加「特別提示」，稱用戶上傳的短片及人臉等內容將嚴格按相關法律法規被保留在ZAO上。

有網民戲稱：「有手機號，有面部圖像，通過技術合成，犯罪分子可以替你和你家人通話了。」極棒實驗室安全研究員宋宇昊表示，人臉識別已經成為實名認證的輔助，比如遠程開戶，對方可以透過眨眼、搖頭等動作來判斷手機前是否為活體，但「換臉」這項技術讓這套邏輯失效，因為手機前的人可能盜用別人的照片對自己進行「換臉」。