駐京周記：「人造肉」潛在問題未解決

內地爆豬瘟 「人造肉」乘勢宣傳

在過去一年裏，內地多省爆發非洲豬瘟，嚴重影響活豬供應，價格一再上揚，目前價格較今年4月初翻了一倍，一斤生豬肉在本港銷售價格已破百元港幣，在內地亦超過25元人民幣（約27元港幣）。百姓關心肉價如何能夠回落，此時「人造肉」乘勢宣傳，可謂是打到了「鼓點」上。除了早前外媒稱「漢堡王」將推出人造肉漢堡，北京工商大學食品與健康學院副教授李健實驗室團隊與植物肉品牌「珍肉」合作研發的中國第一代「人造肉」，預計本月也將在深圳上市。

其實在西方國家已有多年食用「人造肉」的歷史，並出現Beyond Meat和Impossible兩個著名品牌。對於中國內地而言，所謂「人造肉」，僅是一種外觀和肉相似的豆製品，在過去一直被當作素食。在北京一些素菜館，有廚師能以此食材炮製出口感和味道與真肉相仿的食品。

不過在過往的「人造肉」中，缺乏可有效維護神經系統健康、防止出現惡性貧血症狀的維他命B12，如口感要似真肉，又涉及添加劑和保鮮的問題。

或缺維他命涉添加劑問題

內地市場龐大，美國的Beyond Meat亦計劃今年大規模進軍中國市場。但在中美貿易戰愈演愈烈的情况下，該類產品會否受到限制仍有待觀察。而「珍肉」品牌也在進行融資，企業介紹稱「珍肉」可以不用高超的烹飪手法也可以將豆類蛋白產品直接作為真肉的替代食材。目前沒有信息顯示該產品獲得融資，亦無圖片或視頻顯示該產品已拿到衛生檢驗合格證書並投入生產。故「珍肉」是否真能夠如期在深圳合法合規地出售，也值得關注。

明報記者 鄭海龍