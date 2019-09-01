美智庫前研究員被捕 疑涉對台軍售

FBI揭安多次晤台國安官員

美國新聞網站The Daily Beast報道，台裔美籍的安大維於8月14日被FBI逮捕，被控「未如實告知聯邦調查局收受台灣國安局專員禮物」及「偽造房貸申請資料」，後具結釋放。報道稱，FBI發現安大維自2016年來多次和台國安官員會晤，還監聽到他與台官員在三藩市一家餐館談話時，多次提及「非機密等級」與「無人機」等字眼，並轉交一份文件給對方。而安的太太則收下台灣方面送的洋酒及嬰兒用品。

曾負責「薩德」系統項目

台灣網媒「上報」稱，39歲的安大維非常「活躍」，幾乎是每個華府人都認識的人。他又是聯邦僱員中有二級安全許可的「高級主管」，年薪在8.9萬至11.61萬美元間。安在2009年至2014年曾任職美國務院，主責軍售；後在2015年至2016年受僱於全球最大軍火商洛歇馬丁公司（Lockheed Martin），擔任資深項目經理，負責「薩德」系統專案；美國上月批准對台出售F16戰機，也出自該公司。報道稱美對有安全許可的僱員會每10年重新調查一次，安有可能因此在這時間點「出事」，因禮物太「微不足道」。

安大維是台灣移民第二代，擁有加州大學聖迭戈分校碩士學位。中央社報道，安曾以交換生身分到北京大學交流，也曾在美國駐華使館實習。而GTI表示，安大維是在2016年夏末加入GTI，並於今年6月底離職。