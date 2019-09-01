關稅戰制華收效微 專家料美或轉科技戰

缺人手成本高 供應鏈難回流美國

中央社昨日引述台灣的中華經濟研究院大陸經濟所所長劉孟俊說，特朗普採取報復性關稅，期待的是美國供應鏈回流本土，但目前看起來似乎不太容易達成，原因包括美國缺乏技術工人、勞動成本高，整個供應鏈都在海外，就算這些供應鏈可能轉移到印度或東南亞，但條件也可能不像中國那麼好。

若關稅手段用盡，短期內又不能促使美企回流，無法取得成果，劉孟俊認為，科技戰會是接下來的第一選擇，從先前對中興、華為的禁令就可見一斑。劉孟俊說，相較於關稅，科技調查或知識產權調查雖然關注度沒那麼高，但殺傷力不可小覷；而且更針對企業及個人，美國先前曾多次表態希望中國改善侵犯知識產權的問題，這比起關稅措施也更有正當性。

與此同時，在2019世界人工智能大會上，華為的5G創新中心宣告落地上海浦東。澎湃新聞引述華為5G產品線副總裁陳以昉介紹，該中心是華為全球首個、目前唯一的以5G為主題的創新中心，將加速實現5G研發成果轉化，打造具有全球影響力的5G創新生態。