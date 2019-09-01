中美今互徵新關稅 波及蘋果產品 特朗普：9月會談將繼續

上周五（8月30日）美國總統特朗普在白宮表示，美中兩國的貿易團隊在繼續保持溝通，並將於9月舉行會談。但是定於9月1日開始對中國商品加徵關稅的日期不會推遲。美國之音報道，特朗普對表示美國將贏得這場戰鬥。他說：「我們正在同中國溝通，已經安排好會議，雙方在電話溝通。我覺得，9月的會談會繼續進行，會談尚未被取消。」不過，白宮沒有宣布9月會談的具體日期。

路透社報道，特朗普強調關稅對美國經濟不構成影響。他又稱，有企業將問題歸因於關稅，但其實這些公司經營得很差，是自身管理不善，用關稅作藉口。美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）上月30日指，不會對已出貨的商品設寬限期。

美國今次對中國商品加徵關稅，將分兩個階段共3000億美元，意味着美國已對所有5500億美元中國商品加徵關稅。其中今日生效的關稅也波及蘋果產品，包括Apple Watch與表帶、Airpods無線耳機和iMac電腦等。而佔蘋果收益過半的iPhone，要等到12月15日第二階段徵稅才受影響，但2018財會年度佔蘋果銷售至少一成的其他各類硬體，都得承受這波加徵關稅。目前還不清楚蘋果會否調漲產品價格，或自行吸收關稅成本。

美消費者信心指數跌至近3年最低

另外，美國還將於10月1日對目前被徵收25%關稅的2500億中國商品稅率，加徵至30%。針對美方措施，中方早前已公布反制措施，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，包括大豆等農產品、原油和小型飛機。曾被加徵關稅、後又被移除的汽車與零部件，也重回關稅清單。其中加徵10%關稅的商品有水產品、蔬菜水果等農產品及日常生活用品，而5%關稅的商品多為動物、豆類和化工產品等。而從近兩年中美加徵關稅的平均稅率和所涉的商品，也可看出影響面極廣(見表)。

關稅戰升級，反映美國消費者情緒的8月份密歇根大學消費者信心指數終值跌至89.8，為2016年10月以來最低，其中購買電器、家用電子產品及其他家庭耐用品跌至5年新低。密歇根大學消費者調查總監舍田(Richard Curtin)對彭博社稱，特朗普的談判策略或有利與中國談判，但會增加不明朗因素，削減本地消費。

專家：反制措施對華企成本低於美

路透社引述光大證券首席宏觀分析師張文朗指出，中國反制措施給本國企業造成的直接成本遠低於美國，相對於前三批反制清單，第四批750億美元反制清單只新增了62億美元的商品，而總體上來看，對美國依賴程度較高的商品加稅幅度較低。中信建投證券宏觀分析師黃文濤指，目前雙方的底線也都已經明確，亦都不願意對底線讓步，因此進行了新一輪的極限施壓。

明報記者

（中美角力）

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