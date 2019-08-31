世銀：新疆貸款未見被不當使用

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）周三報道，世銀貸給中國的5000萬美元被用來購買木製防暴棒、鐵絲網，燃氣發射器和防彈衣等防暴及保安設備。世銀周四回應稱未有證據顯示該報道所說的狀况；法新社引述其聲明表示，資助學校的款項沒被用到協議以外的用途，「但是基於近日說法，我們考慮展開額外檢視，由不同專家組成的小組負責」。

世銀2015年批准5000萬美元貸款，補貼新疆約4.85萬名學生的技術和職業培訓計劃，後遭質疑被用作資助「再教育營」。美國國會的中國委員會曾本月初致函世銀行長馬爾帕斯（David Malpass），就該貸款用途表關注。

赴疆被拘攝記獲提名新聞自由獎

另據美國之音報道，「無國界記者」組織周四公布，盧廣和來自其他11個國家的12名記者一同獲2019年國際新聞自由獎項的提名。盧廣去年10月23日赴烏魯木齊，11月3日失蹤。新疆喀什警方後通知其國內親屬稱盧12月5日被捕，未有說明具體罪名。