不收拾保「原貌」 浴巾准帶走 鄂酒店拍賣「莫文蔚餘溫套房」

莫文蔚本月24日首度到恩施舉辦演唱會，也是該市第一次迎來天后級別的歌星個唱。

《楚天都市報》報道，演唱會結束後的周三晚上，有關莫文蔚下榻的瑞享國際酒店海報開始在網上流傳，海報配有花園套房內部陳設的圖片，圖中可見套房內未收拾的情景。

稱8800元起拍 海報網上流傳

涉事海報稱8800元起拍，限時每次叫價500元，又說「莫女神離開恩施了，但入住的房間還在，餘溫尚存餘香尚在」，而且「客房內女神睡過的床上用品（床墊除外）及浴室毛巾和相應的一次性用品皆可帶走」。報名時間為8月27日晚6時至8月28日晚5時。

個唱承辦方炮轟 當局斥低俗調查

有市民看到海報後打電話到酒店查詢，酒店稱「這個活動是有的，只是暫時還沒開始，可能要過幾天」。承辦莫文蔚演唱會的湖北壹天橙文化傳媒公司29日發聲明稱，拍賣莫文蔚入住房間這一「負面事件」的酒店，與本次演唱會並無合作關係，批評酒店罔顧自身品牌形象，做法嚴重損害莫文蔚的形象，「宣傳圖片上的文案更是挑戰大眾的道德底線」，嚴正要求酒店作出相應解釋及善後工作，並保留依法追究相關單位法律責任的權利。

恩施州市場監督管理局廣告科表示，該海報有悖公德，肯定屬於違規，必須撤銷。目前市場監管部門已展開調查。酒店公關部張經理稱，海報不是他們製作傳播，套房價格也沒8800元那麼高，該行為嚴重損害酒店聲譽，事件已交由酒店法務部門處理。

一度否認 酒店後改口道歉

澎湃新聞報道，瑞享國際酒店周三（28日）發布「嚴正聲明」稱，「莫女神花園套房競拍」是謠言，將保留追究法律責任的權利。

不過，瑞享國際酒店周四通過微信公號發道歉聲明，稱是酒店管理工作失誤，利用名人效應營銷，傷害社會大眾感情，造成「比較負面」的影響，向大眾「真誠道歉」。聲明又稱酒店將以此為戒，制訂更嚴格的自媒體管理制度，杜絕同類事件再發生。

本報昨聯絡莫文蔚方面，她表示酒店方面已道歉，不會再評論事件。