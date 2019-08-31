太陽花學運 馬英九控殺人未遂

否認令警驅散 馬：我無罪

運動期間曾為學生抵擋水炮並於翌年去世的周榮宗，聯同另外22人，指控警方2014年3月27日行政院清場行動中，迫於4名被告的命令，做出踰越必要限度的違法驅離行為，發起訴訟，台北法院2015年及去年兩度駁回，但台灣高等法院今年3月將案件發回台北法院。

中央社報道，馬英九昨在庭上表示，事發當晚數千人以暴力方式違法闖入行政院，準備佔領並阻撓第二天公務員上班，以癱瘓中央政府，「這在任何民主法治國家都無法容忍」，政府絕對有責任勸離或驅離，以維護國家最高行政機關安全與社會秩序，稱這是合法、必要且符合多數民意期待。他又表示，台北警察局為恢復行政院的安寧秩序、主動依法勸離或驅離是正確做法，符合警方處理群眾事件的標準程序，不需由總統或警政署長下令。

被告警官稱暴力侵行政院

其餘3名被告也有答辯。江宜樺說，王卓鈞曾致電他說明警方準備驅離，他對此表示支持，但沒有下令。王稱自己也沒有下令，台北警察局當時沒有不作為的可能，他只調派中央警力支援。方仰寧表示，當時立法院周圍有足夠空間給民眾表達意見，警方也保護他們，但少數人鼓動暴力侵入行政院，破壞公共設施，他身為轄區分局長，有責任指揮警方勸離、驅離，他有下令要求警員以合法方式執行任務；當天的水炮車也由他指揮，對勸導仍不離開的人水平噴射。