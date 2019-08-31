美媒：中國正評估科企對美依賴度

鋪路建「不可靠實體清單」

中國商務部5月提出實施「不可靠實體清單」，被視為對美國「實體清單」（Entity List）的反擊。商務部新聞發言人高峰上周四（22日）重申，清單將於近期發布。《華爾街日報》昨引述知情人士消息稱，中國國家發改委、工業和信息化部及商務部過去數月已展開跨部門行動，一方面試圖在貿易爭端中採取與美國力度相當的反制措施，另一方面確保本土企業不受傷害。中國官員與國內企業聯絡，包括手機生產商小米集團、OPPO及Vivo等公司，詢問企業供應鏈結構、與美國公司的關係等。報道稱，部分中國企業已開始與美國企業切斷聯繫。

調查：87％美企無意撤離中國

另外，對於特朗普上周要求美國企業立刻撤離中國，美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）周四公布6月做的年度調查，共訪問100個企業會員，結果顯示87%受訪企業表示無意撤離中國，低於2018年的90%。只有3%受訪者指出在中國營運無獲利，與去年數據相同。報告指出：「大部分受訪的美國企業仍然忠於中國市場，只有少數在出售現有營運項目。」另澎湃新聞報道，美國快遞公司UPS中國區總裁彼得斯（Harld Peters）昨表示，UPS會擴大業務，將針對公司客戶的無人機投遞業務引入中國。

中國第三輪對美貨加徵關稅將於明日生效，其中豬肉加徵10%關稅。路透社周四（29日）引述美國農業部數據報道，中國在本月16至22日期間進口1861噸美國豬肉，遠高於前一周的220噸。

明報記者

（中美角力）