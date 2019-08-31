10月四中全會 「治國現代化」首列議程 時間表早定 明年「初步實現」

「國家治理現代化」2013年提出

新華社報道，昨日的政治局會議指出，中國特色社會主義制度和國家治理體系的特點包括「植根中國大地、具有深厚中華文化根基、深得人民擁護」，「具有強大生命力和巨大優越性」，「能夠持續推動擁有近14億人口大國進步和發展、確保擁有5000多年文明史的中華民族實現『兩個一百年』奮鬥目標進而實現偉大復興」。會議認為，現時必須加強對重大問題的研究，堅持改革創新，在堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化上下更大工夫，繼續艱苦奮鬥、開拓前進，確保黨和國家事業蓬勃發展、長治久安。

十八屆三中列「深化改革總目標」

自1990年代以來，中共的四中全會一般聚焦黨建或改革，今次的主題亦與兩者有關。本報翻查資料發現，十八屆三中全會的「決定」就將「完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化」設為「全面深化改革的總目標」，並制定時間表，「到2020年，在重要領域和關鍵環節改革上取得決定性成果，完成本決定提出的改革任務，形成系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，使各方面制度更加成熟更加定型」。北京大學政府管理學院院長、時任中央編譯局副局長俞可平2014年撰文稱，這意味要在2020年「初步實現」國家治理體系的現代化。2017年的十九大報告則列明，這一目標「基本實現」和「實現」的時間分別是2035年和2050年。

2014年2月，國家主席習近平在省部級主要領導幹部全面深化改革專題研討班上指出，「全面深化改革的總目標」的兩句話是一個整體，「我們的方向就是中國特色社會主義道路」，又說「我們全面深化改革，是要使中國特色社會主義制度更好；我們說堅定制度自信，不是要故步自封，而是要不斷革除體制機制弊端，讓我們的制度成熟而持久」。

習曾稱需結合「加強黨長期執政能力」

去年3月中共中央發布《深化黨和國家機構改革方案》，提出有關改革要「以國家治理體系和治理能力現代化為導向」。上月初在深化黨和國家機構改革總結會議上，習近平稱，深化黨和國家機構改革是推進國家治理體系和治理能力現代化的一次集中行動，而繼續鞏固機構改革成果需要「把加強黨的長期執政能力建設同提高國家治理水平有機統一起來」。

明報記者

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