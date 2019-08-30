憂投資者中國政府背景及港自治受損 美擬叫停加州接香港海底光纜

《華爾街日報》引述參與相關討論的人士稱，領導電訊事務審查小組的美國司法部已發出堅決反對太平洋光纜網絡（Pacific Light Cable Network）的信號，令其或無法獲得開展業務所需的許可證。電訊小組過往都會在美方公司採取措施防止海外政府封鎖或利用流量的前提下批准類似項目，包括直接連結美國和中國大陸的光纜，以及涉及中國國有電訊運營商的項目。

完工逾八成 原訂明年初啟用

長達1.29萬公里的太平洋光纜目前已完成約1.1萬公里，預計年底或明年初投入使用，但有關臨時許可證下月到期。項目投資者還包括Google和Facebook，建設成本至少為3億美元（約23.54億港元），建成後將為美國大型科網企業提供連接至香港的更大帶寬，而香港還連通菲律賓、馬來西亞、印尼及中國內地。

連接菲馬印尼內地

美司法部的擔憂包括香港自治程度不斷下降，知情人士指出，光纜連至香港原本會被視為比連至內地更安全，但現在這種差別變得不那麼重要了。本報翻查通訊事務管理局資料發現，本港自2000年開放對外電訊設施市場，截至今年1月共有11個海纜系統，設有8個登陸站。太平洋光纜在港登陸站位於深水灣，而現有的跨太平洋海纜亞美海底光纜系統（Asia-America Gateway Cable System）是從南大嶼，經菲律賓、關島、夏威夷，到加州。

Google：正與美政府對話

此外，鵬博士電訊是A股上市公司的中國第四大電訊商。根據公司網站和文件，鵬博士董事長楊學平為前深圳官員，其子公司已與政府實體合作數個項目，包括為北京警方建立一個光纖監控網絡。鵬博士暫未回應事件。

管理該項目的香港公司太平洋光纜數據通訊公司高級副總裁Winston Qiu表示，沒有聽到任何反對意見。Google發言人稱，正與美國政府部門對話，設法滿足他們對該項目的具體要求。Facebook一名發言人未予置評。美司法部一名發言人僅稱其審查和建議「是針對每個申請人或許可證持有人特有的國家安全和執法風險量身訂製的」。