北京聞風：「籃球外交」為中菲關係再添動力 ／文：鍾鳴九

杜特爾特訪華 安排高規格

中國人都很熟悉小球推動大球的「乒乓外交」，對體育外交有天然好感。籃球在菲律賓民間很受歡迎，菲律賓當年也是籃球世界盃申辦國之一。杜特爾特今年第二次訪華帶着籃球隊的訪問，被視為「以球會友」意味濃。中方作出高規格體育外交安排，顯示出對菲律賓的高度重視，同時也有意增進領導人間的友誼。

兩國領導人藉民間樂見方式再為雙邊關係添動力，在延續高層互動互信的基礎上開始着力促進民間感情，加強民意基礎。

杜特爾特任菲總統3年來已第5次訪華，其中兩次是參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。此次，中菲兩國簽署多項合作協定，繼續落實和加強在共建「一帶一路」框架內合作，體現菲對「一帶一路」機遇的高度認可，兩國全面戰略合作關係得以走深走實。

據官方統計，2019年1至6月，中菲雙邊貿易總額達163.9億美元，同比增長14.3%，中國已成為菲最大交易伙伴、第一大出口市場、第一大進口來源國。在杜特爾特訪華同時，菲律賓投資說明會也在北京舉行。中菲在經貿發展上交集日趨擴大，兩國關係更趨穩定。

杜特爾特訪華前，美國等西方國家製造各種輿論向其施壓，尤其是要他在南海問題上展現強硬。據知情人士透露，「南海行為準則」單一磋商文本已完成一讀，正就個別條款磨合。同時，區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的談判進入關鍵階段，南海回歸和平合作已是大勢。

中菲料成南海區內合作樣板

在這樣的大背景下，杜特爾特訪華，能就具體合作事宜達成框架協議，極具前瞻視野，搶佔了南海合作先機。中菲雙方在加強海洋經濟、海上安全以及海上資源開發利用等方面合作，將成為區內的合作樣板，對整個地區局勢將產生積極示範影響。

文：鍾鳴九