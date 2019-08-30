北京聞風：「籃球外交」為中菲關係再添動力 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】今天，國家主席習近平將與來訪的菲律賓總統杜特爾特共同出席在水立方舉行的2019年籃球世界盃開幕式，隨後，國家副主席王岐山將赴廣東陪同杜特爾特觀看相關賽事。如此特別的「籃球外交」安排，顯示了兩國增進感情、提升關係的意願。
杜特爾特訪華 安排高規格
中國人都很熟悉小球推動大球的「乒乓外交」，對體育外交有天然好感。籃球在菲律賓民間很受歡迎，菲律賓當年也是籃球世界盃申辦國之一。杜特爾特今年第二次訪華帶着籃球隊的訪問，被視為「以球會友」意味濃。中方作出高規格體育外交安排，顯示出對菲律賓的高度重視，同時也有意增進領導人間的友誼。
兩國領導人藉民間樂見方式再為雙邊關係添動力，在延續高層互動互信的基礎上開始着力促進民間感情，加強民意基礎。
杜特爾特任菲總統3年來已第5次訪華，其中兩次是參加「一帶一路」國際合作高峰論壇。此次，中菲兩國簽署多項合作協定，繼續落實和加強在共建「一帶一路」框架內合作，體現菲對「一帶一路」機遇的高度認可，兩國全面戰略合作關係得以走深走實。
據官方統計，2019年1至6月，中菲雙邊貿易總額達163.9億美元，同比增長14.3%，中國已成為菲最大交易伙伴、第一大出口市場、第一大進口來源國。在杜特爾特訪華同時，菲律賓投資說明會也在北京舉行。中菲在經貿發展上交集日趨擴大，兩國關係更趨穩定。
杜特爾特訪華前，美國等西方國家製造各種輿論向其施壓，尤其是要他在南海問題上展現強硬。據知情人士透露，「南海行為準則」單一磋商文本已完成一讀，正就個別條款磨合。同時，區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的談判進入關鍵階段，南海回歸和平合作已是大勢。
中菲料成南海區內合作樣板
在這樣的大背景下，杜特爾特訪華，能就具體合作事宜達成框架協議，極具前瞻視野，搶佔了南海合作先機。中菲雙方在加強海洋經濟、海上安全以及海上資源開發利用等方面合作，將成為區內的合作樣板，對整個地區局勢將產生積極示範影響。