內地兩主教獲祝聖 強調教宗任命

內蒙古集寧教區及陝西漢中教區今年4月透過其選舉程序，分別選出姚順神父及胥紅偉神父為候任主教，並獲得教宗方濟各（Pope Francis）任命。

中國分別於8月26及28日舉行姚、胥兩名主教的祝聖典禮，實現教廷一向堅持的「聖統制」，意即各國主教「由羅馬任命、由教宗任命」的原則。

教廷官媒「梵蒂岡新聞網」強調，胥紅偉是在「教宗的任命下」獲祝聖，這場祝聖是在中梵臨時協議框架下實現。《環球時報》也報道，祝聖儀式中提到「教宗方濟各的任命」，中國人民大學意大利籍學者郗士（Francesco Sisci）認為，這波任命案證明羅馬與北京政府能合作，找出管理中國教會的適合人選。

未獲當局認可 兩神父禁赴典禮

天主教媒體「天亞社」報道，姚順和胥紅偉獲祝聖時，中國官方給的批准書內容與過去不同，新增了「此人選已經教宗同意」字樣。不過天亞社也披露，中國政府仍持續打壓非官方的天主教會，兩名未獲政府承認的地下神父無法參加胥紅偉祝聖典禮，「一位被政府人員警告不能去，一位被帶去旅遊」。