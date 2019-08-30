「國家榮譽稱號」28人選 董建華在列

【明報專訊】中宣部常務副部長王曉暉在國新辦新聞發布會上介紹國慶活動時表示，以中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委名義，北京天安門廣場將舉行「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話，當日還將舉行頒授國家勳章和「國家榮譽稱號」。
國新網報道，王曉輝稱，10月1日將頒授國家勳章和國家榮譽稱號。在人民大會堂舉辦隆重的頒授儀式，對在中國特色社會主義建設和在保衛國家中有重大貢獻、建立卓越功勳、道德品質高尚、群眾公認的傑出人士，對在中國特色社會主義現代化建設和促進中外交流合作、維護世界和平中有傑出貢獻的外國人，在各領域、各行業有重大貢獻、享有崇高聲譽、道德品質高尚、群眾公認的傑出人士，將分別授予「共和國勳章」、「友誼勳章」和國家榮譽稱號。習近平將親自頒授勳章、獎章、簽發證書。
「共和國勳章」 袁隆平屠呦呦入選
新華社公布的8名「共和國勳章」建議人選中，包括全國唯一的一至十三屆全國人大代表申紀蘭、被譽為「世界雜交水稻之父」的袁隆平及諾貝爾醫學獎得主屠呦呦等；28名「國家榮譽稱號」建議人選中，包括知名作家王蒙以及全國政協副主席、前特首董建華等人入選。當天，以國家主席習近平名義，人民大會堂也將舉辦盛大國慶招待會，習近平會發表重要講話。
頒紀念章 官方：加強愛國教育
9月起當局亦會頒發慶祝建政70周年紀念章。官方稱，頒發紀念章是國慶系列慶祝活動的重要部分，對於加強愛國主義教育、培育和踐行社會主義核心價值觀、增強中國特色社會主義偉大事業凝聚力和感召力，十分重要。