「國家榮譽稱號」28人選 董建華在列

國新網報道，王曉輝稱，10月1日將頒授國家勳章和國家榮譽稱號。在人民大會堂舉辦隆重的頒授儀式，對在中國特色社會主義建設和在保衛國家中有重大貢獻、建立卓越功勳、道德品質高尚、群眾公認的傑出人士，對在中國特色社會主義現代化建設和促進中外交流合作、維護世界和平中有傑出貢獻的外國人，在各領域、各行業有重大貢獻、享有崇高聲譽、道德品質高尚、群眾公認的傑出人士，將分別授予「共和國勳章」、「友誼勳章」和國家榮譽稱號。習近平將親自頒授勳章、獎章、簽發證書。

「共和國勳章」 袁隆平屠呦呦入選

新華社公布的8名「共和國勳章」建議人選中，包括全國唯一的一至十三屆全國人大代表申紀蘭、被譽為「世界雜交水稻之父」的袁隆平及諾貝爾醫學獎得主屠呦呦等；28名「國家榮譽稱號」建議人選中，包括知名作家王蒙以及全國政協副主席、前特首董建華等人入選。當天，以國家主席習近平名義，人民大會堂也將舉辦盛大國慶招待會，習近平會發表重要講話。

頒紀念章 官方：加強愛國教育

9月起當局亦會頒發慶祝建政70周年紀念章。官方稱，頒發紀念章是國慶系列慶祝活動的重要部分，對於加強愛國主義教育、培育和踐行社會主義核心價值觀、增強中國特色社會主義偉大事業凝聚力和感召力，十分重要。