10‧1國慶天安門閱兵 規模空前 展示全國產主戰裝備 「不針對任何國家特定事態」

中共建政50周年、60周年閱兵及紀念抗戰勝利70周年閱兵，其規模較此前閱兵規模大。因此今年十一將是中共建政後最大規模閱兵。這也是「習近平新時代中國特色社會主義思想」2017年10月寫入中共黨章、2018年3月寫入憲法後，習近平首次在天安門閱兵。

3方隊突出軍改體制創新力空戰力

中新社報道，蔡志軍在會上透露，考慮到這次閱兵是「新時代的首次國慶閱兵」，全面展示70年來國防和軍隊建設成就、突出反映解放軍軍改重塑時代風采及推進民族復興力量，適度設計閱兵規模。閱兵部隊由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊3部分組成。徒步方隊重點體現軍改後軍隊的領導指揮體制、規模結構和力量編成；裝備方隊體現中國國防科技工業自主創新能力和武器裝備研發水平；受閱武器裝備全部為國產現役主戰裝備，不少裝備是首次亮相；空中梯隊體現軍隊航空兵發展體系化水平，展示空中作戰強大實力。

蔡志軍表示，受閱徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊編組，在以往做法基礎上有創新發展，充分展現中國特色軍事力量體系結構編成，集中展示聯戰聯訓聯保能力及作戰能力，更突出信息主導、體系作戰、聯合制勝。

「軍隊有決心維護國家主權」

香港修例引發的示威持續，以及美國軍售台灣F-16V戰機，都是近期焦點事件。蔡志軍表示，「需要指出的是」，這次閱兵是慶祝新中國成立70周年活動的重要組成部分，「不針對任何國家和地區，不針對任何特定事態」。蔡又表示，中國軍隊始終是維護世界和平和地區穩定的堅定力量，同時有決心、有能力堅決維護國家主權、安全和發展利益，捍衛和促進世界和平穩定。

被問東風-41 官員：耐心等待

從近期曝光的綵排活動資料顯示，這次閱兵式將公開的裝備包括隱形戰機「殲-20」、大型運輸機「運-20」等。另外還有中型通用直升機「直-20」、最新公開型號的15式輕型主戰坦克，以及新型彈道導彈。有傳媒問及新亮相的武器裝備是否包括被稱為「大殺器」的東風-41洲際彈道導彈等武器，蔡志軍說：「一些新式武器裝備是否受閱，現在距離閱兵僅有一個月的時間，請耐心等待。」

東風-41導彈的射程達1.4萬公里，可從中國大陸攻擊美國國土任何一處，被認為是中國震懾美國的最有力武器。

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