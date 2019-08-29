造謠拘留期間毒癮發 黃奕前夫涉毒被捕

上海虹口警方稱，34歲的黃毅清因在網絡散布不實信息被公安機關依法行政處罰後，繼續通過網絡發布不實言論，造成惡劣社會影響，其行為已涉嫌尋釁滋事罪，虹口公安分局於8月3日依法對黃刑事拘留。

揑造警方任周立波保護傘

後經進一步調查，警方發現黃還存在向他人販賣毒品和吸食毒品的違法犯罪行為。目前，公安機關以黃毅清涉嫌尋釁滋事罪、販賣毒品罪向檢察院提請批准逮捕，對其吸毒違法行為另案處理。

搜狐娛樂消息，黃毅清是上月28日因造謠警方為上海清口（類似棟篤笑）明星周立波充當保護傘，而被行政拘留；為逃避行政拘留，黃毅清以自殘方式故意摔傷，致右跟骨骨折送院，經醫院確認須盡快做手術治療，後來警方對其作出停止執行行政拘留的決定。隨後，黃毅清繼續造謠生事被第二次拘留時，工作人員發現他有疑似毒癮發作的徵狀及涉嫌吸毒販毒。

離婚拒賠前妻列失信名單

公開資料顯示，黃毅清先後在澳洲和美國讀大學，25歲畢業後回國。沒有依靠父親的產業而自己創業，創建了SSCC上海超跑俱樂部，匯聚了一班富二代和年輕企業家；黃還是上海市體育發展基金會理事，熱中參與慈善，是心動力公益慈善專項基金發起人。而黃毅清最為人熟知的，應是與《還珠格格III》中飾小燕子的內地女星黃奕聚散離合故事。離婚後，黃毅清因拒付黃奕近6萬元（人民幣，下同）精神損失費，也被法院列入失信名單。

常與名人罵戰 直播年賺兩千萬

知情人士稱，黃奕和黃毅清在一起時已知道黃毅清吸毒一事，但是為了孩子沒有曝光。近年黃毅清常在網上與娛樂圈名人展開罵戰，除了周立波外，還包括指摘前央視名嘴崔永元包養情婦。

目前黃毅清靠直播拉贊助賺錢，「去年一年大概得賺2000萬左右。」近日有媒體到黃毅清的別墅查詢，有工作人員稱已多日未見到黃毅清，而事發前不久黃毅清常常駕着豪車外出。