解放軍東海軍演 台購F-16V後首次

台媒：涉多個戰區 已掌握行動

浙江海事局周一發布航行警告稱，27至29日在東海舉行實彈訓練，禁止其他船舶駛入。台灣《聯合報》報道，多方迹象表明，解放軍或正在東南沿海舉行大規模軍演，涉及多個戰區，並有海陸空多支軍隊參與。大陸方面沒進一步披露軍演內容。台國防部發言人史順文表示，有關大陸相關軍事行動，台國防部均已掌握。

台灣「ETtoday新聞雲」引述專家稱，解放軍這次軍演應是針對美國國務院日前批准對台出售66架總額約80億美元（約627億港元）的F-16V戰機，為了「能更好地準備、應付可能發生的衝突」所做的回應。該專家又指軍演也對台灣帶來龐大壓力。

智庫料軍演配輿論恫嚇將更多

上月底，解放軍接連在浙江舟山群島外海、福建東山島一帶舉行軍演；是次軍演已是一個月內第3場。台灣國防部智庫「國防安全研究院」日前發布研究報告，剖析大陸操作軍演輿論的模式，指站在大陸立場，如能在巧合時間點操作成為對台軍事恫嚇「何樂而不為」？因此，大陸以軟硬兩手、文攻武嚇策略，以及軍演配搭輿論操作，隱真示假、以假亂真的作為，在未來「只會多、不會少」。