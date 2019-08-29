中國再拒美艦到訪 專家：經濟摩擦影響軍事互信 美驅逐艦闖南海島礁 年內第5次

北京暫無回應事件

路透社報道，美國海軍第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）周三（28日）表示，舷號為DDG-108的美國海軍阿利．伯克級導彈驅逐艦「韋恩梅爾」號（Wayne E. Meyer）當天駛入中國南海永暑礁和美濟礁12海里範圍。莫姆森說，行動是要「挑戰過度的領海主張」及維護受國際法保障的航道，又強調美軍會在國際法允許的領域執行飛行、航行等行動。

中國外交部及國防部暫未回應事件。不過繼本月初拒絕讓兩艘美國軍艦訪港後，路透社昨日引述一名不願具名的美國防務官員稱，中國已拒絕美軍艦訪問青島的要求。該官員稱，這艘驅逐艦原本計劃於周日抵達青島，但並未提到被拒訪驅逐艦的具體型號。中國國防部亦暫時未有回應。

這是中國本月第2次拒絕美艦訪華請求，8月13日，美國太平洋艦隊發言人證實，中國拒絕兩棲船塢運輸艦「綠灣」號（Green Bay）及巡洋艦「伊利湖」號（Lake Erie）訪港的請求。美軍軍艦上一次訪問中國是在2017年驅逐艦「斯特雷特」號（Sterett）到訪廣東湛江。而美軍軍艦最近一次訪問青島是2016年，到訪的是驅逐艦「本福德」號（Benfold）。今年來美國多次派軍艦闖入中國南海島礁水域（見表），中方亦曾警告美國軍艦在南海的挑釁行動，解放軍海軍則對美艦識別查證並警告驅離。

軍事專家宋忠平對本報表示，美艦訪華均需提前申請安排，估計中國國防部是出於對現時中美關係的考量而拒絕申請。他說，近期中美的政治關係受經濟關係影響，政治互信隨經濟互信降低，繼而影響軍事互信，因軍事互信建基於政治互信，「被取消訪華很現實，美軍應思考其中原因」。

「訪青島屬軍事交流 訪港屬補給」

宋忠平又指出，美艦訪問青島是中美軍事交流組成部分，屬軍事合作舉措；訪問香港則主要以補給、休整、人員登岸為目的。美艦的訪港頻率較高，因香港地處南海，是美艦從印度洋到太平洋的必經地，美軍亦喜愛在港停留。但近期時機敏感，既不適合中美軍事交流，亦不適合美艦訪港。

除了與中國的貿易摩擦持續，美國近日在南海問題上也不時批評中國，周一（26日）才指摘中國調查船干預越南在南海地區開採石油和天然氣屬「欺凌行徑」。中方亦多次指摘美國插手香港事務。

明報記者

（中美角力）

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