霸洞庭湖經營 湘11人受審

自組巡湖隊 毆打搶劫釣客

《新京報》報道，據起訴書指出，自2001年起被告人夏順安先後承包湘陰縣石湖包、響水坎和沅江市下塞湖的湖洲經營蘆葦。為控制湖洲水域內的漁業資源，以沅江市順安實業有限公司名義，糾集其弟夏順泉，於2001年年底在3個湖洲修建矮圍。並以承包湖洲為由，違法修建矮圍和組建巡湖隊，指使另外多名被告，對到湖洲內水域捕魚、釣魚的民眾毆打、辱罵、恐嚇、強搶、佔用或故意毁壞財物。

另外，夏順安等人還以補償款、保證金或協商借款的名義，先後7次索要他人錢款；在下塞湖水域非法採砂；用電捕、掛網及修建矮圍圍湖等方式非法養魚和捕撈野生魚；騙取貸款；詐騙畜禽退養補償款等，共計約5000萬元（人民幣，下同）。該集團還先後22次向湘陰縣、沅江市的國家工作人員行賄共計200萬元；利用沅江市、益陽市、湖南省人大代表身分，插手漉湖蘆葦場下屬管理區的人事安排，侵蝕基層政權。