郭台銘：慎重思考選總統 台媒稱下月啟動手機聯署

學者：參選機會大增

《鏡週刊》報道，郭柯王結盟參選態勢明確，3方將以「台灣第三條路」為號召備戰，郭營近半個月已私下招兵買馬、籌設競選團隊，預計在9月宣布投入大選，並以手機發動聯署。親郭陣營曾討論過等待國民黨「換瑜（高雄市長韓國瑜）」由郭出征的選項，評估可行性太低、變數太高，最後排除這個選項，郭台銘兒子郭守正近日甚至親口對友人說：「確定不會等換瑜了！」

知情人士透露，郭雖未鬆口表態參選總統，但結盟態勢已定，在11月正式完成聯署前，郭不會主動脫黨，變相把黨籍問題丟給國民黨。報道還引述柯文哲向友人透露，郭仍對國民黨難以割捨，主要因郭母的想法，成為郭柯王整合的唯一變數，也是韓國瑜整合的最後希望。

聲明稱從未期待「換瑜」

對此郭台銘辦公室昨回應，是否宣布參選的最後期限為9月17日，目前郭仍在慎重思考。聲明又表示，郭從未針對「換瑜」有過期待。這也是郭台銘自黨內初選落敗以來，對參選的最明確表態。根據台灣選舉規定，獨立參選總統者，最遲須在9月17日前申請為總統被聯署人，本次聯署通過門檻須達28萬384人。

東森新聞報道，郭營資料指出，截至8月27日統計的最新調和式民調顯示，大選若是藍綠對決，蔡英文獲得43.9%支持度，韓國瑜34.8%。不過，國民黨若由郭台銘選，蔡支持度下滑至38.9%，郭支持度39.3%，是唯一擊敗蔡英文的參選模式。如果三強參選，蔡支持度32.1%、郭柯28.8%、韓26.6%。郭柯組合換成若只有郭台銘出戰，蔡支持度33.5%、韓26.9%、郭25.8%。

台灣文化大學教授鈕則動對本報稱，從八二三炮戰紀念日郭柯王合體，到昨郭辦的聲明，顯示其參選的可能大增。在國民黨不可能「換瑜」的條件下，如果郭脫黨拍柯文哲有勝選的機會，若拍王金平則會造成國民黨分裂，同時也輸掉大選，現在問題是柯願不願意做副手。

明報記者